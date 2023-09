Brasil precisa ter capacidade de responder a problemas financeiros que aparecem, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou nesta quinta-feira, 31, em entrevista coletiva à imprensa sobre entrega do Projeto de Lei Orçamento de 2024, que, diante da “erosão da base fiscal” vivida desde 2014, o Brasil estava perdendo as condições de equacionar os problemas orçamentários e demonstrar capacidade de cumprir os desafios constitucionais.

“O Estado precisa de capacidade para cumprir desafios constitucionais, para responder aos problemas financeiros que acabam por acontecer, ou por situação externa, mas com a capacidade de demonstrar a capacidade do Estado, responder aos desafios sociais e financeiros”, disse Haddad.

Na coletiva à imprensa, Haddad pontuou que o País já tem um novo marco fiscal, embora a previsão inicial fosse de que a proposta seria entregue ao Congresso somente em agosto.

“Mas diante de muitos clamores sociais de que o teto fosse substituído com regra que desse conforto, com sustentabilidade financeira, antecipamos em quatro meses a remessa”, disse Haddad, classificando a antecipação como “correta”.

O ministro disse também estar orgulhoso do trabalho da equipe econômica e da Casa Civil para concluir os trabalhos para entrega do orçamento no Congresso.