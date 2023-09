Brasil e Mundo Brasil fica na 12ª posição em ranking de crescimento no PIB do 2º tri com 46 países

O Brasil ficou no segundo trimestre deste ano na 12ª posição em ranking de crescimento no Produto Interno Bruto (PIB) elaborado pela Austin Rating com 46 países, disse o economista-chefe da agência, Alex Agostini.

No período, a atividade econômica brasileira avançou 0,9% ante o primeiro trimestre de 2023, segundo os dados divulgados nesta sexta-feira, 1º de setembro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O primeiro no ranking de expansão no segundo trimestre foi a Indonésia, com 3,9%.

Em seguida, figuram a Turquia (3,5%), Lituânia (2,9%), Islândia (2,2%), EUA (2,1%), Malásia (1,5%), Japão (1,5%), Eslovênia (1,4%), Taiwan (1,4%), Costa Rica (1,3%) e Sérvia (1,3%).