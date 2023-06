Brasil e outros países da América Latina pedem para FMI apoiar a Argentina

Os líderes do Brasil, México, Colômbia, Chile, Bolívia e Paraguai pediram ao presidente dos EUA, Joe Biden, que apoie a Argentina em seu pedido ao Fundo Monetário Internacional (FMI) para alterar as condições de refinanciamento do empréstimo vigente de US$ 45 bilhões para evitar a inadimplência do país sul-americano.

Em carta divulgada nesta quinta-feira, 22, pelo Itamaraty, Lula e os outros presidentes, maioria de centro-esquerda, consideram “possível encontrar uma solução consensual” que permite à Argentina superar a complexa situação econômica. “Não é viável e nem desejável que as demandas que não considerem devidamente a mudança de circunstâncias mergulhem a Argentina em uma crise desnecessária”, afirma o texto.

A Argentina vem exigindo do FMI uma mudança nas metas acordadas em março de 2022 para refinanciar a dívida contraída em 2018 por US$ 45 bilhões. O governo de Alberto Fernández mantém como principal argumento que o impacto da pior seca em um século afetou as exportações de grãos e privou o país de US$ 20 bilhões.

Com menores receitas de exportação, o nível das reservas internacionais contraiu e afetou a margem de manobra do Banco Central para intervir no mercado de câmbio. A desvalorização do peso argentino no ano passado impactou os preços e superaqueceu a inflação, que nos últimos três meses ultrapassou 7% ao mês.