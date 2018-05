Bovespa tenta recuperação, mas incertezas seguem no radar

A Bovespa inicia o pregão em leve alta na manhã desta sexta-feira, 25, recuperando parte das perdas registradas na quinta. Pouco antes do fechamento deste texto, as ações da Petrobras subiam perto de 2,0%, ainda distantes de compensar o tombo de mais de 13% da véspera.

No entanto, o exterior tende a atrapalhar esse ajuste, diante do sinal negativo dos futuros em Wall Street e da desvalorização das commodities.

Os contratos futuros de petróleo recuavam perto de 2,5% e o minério de ferro terminou em baixa de 3,68% no porto chinês de Qingdao, o que pressiona as blue chips Petrobras e Vale no pregão regular.

Às 10h30, o Ibovespa subia 0,20%, aos 80.278,76 pontos.

Contrariando o anúncio feito pelo governo de que a greve dos caminhoneiros teria sido suspensa, cresceu na manhã desta sexta o número de interdições em rodovias pelo movimento de paralisação.

Balanço divulgado pela Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam) – entidade que deixou a reunião no Palácio do Planalto e não concordou com o acordo fechado na quinta – diz que há 521 pontos interditados na manhã desta sexta em 24 Estados e mais o Distrito Federal. Apenas Amazonas e Amapá estão fora.

No fim da manhã de quinta-feira, eram 402 pontos interditados. Grandes Estados produtores agrícolas são os que têm mais trechos rodoviários interrompidos.