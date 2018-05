Bovespa tem abertura fraca em meio à cautela local

A Bovespa iniciou os negócios nesta quarta-feira, 30, com fôlego moderado e ronda a estabilidade. Às 10h38, o índice à vista exibia leve alta de 0,09%, aos 76.138,73 pontos.

Os investidores evitam tomar risco antes do feriado de Corpus Christi, na quinta-feira, 31, ao mesmo tempo em que monitoram a greve dos petroleiros, iniciada à meia-noite de hoje. A Petrobras enviou nesta manhã equipes de contingência para render os profissionais que aderiram à paralisação.

Pouco antes do fechamento deste texto, foi divulgado que, em meio às dificuldades do governo na área fiscal, o setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras) apresentou superávit primário de R$ 2,9 bilhões em abril, informou o Banco Central.

O resultado ficou muito abaixo das estimativas de analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que iam de superávit de R$ 6,5 bilhões a superávit de R$ 12,5 bilhões.