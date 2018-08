Bovespa recua limitada por cautela eleitoral, enquanto NY segue forte

A Bovespa opera em queda moderada nesta manhã de terça-feira, 28,, em meio à cautela diante do ambiente eleitoral incerto. Às 10h43, o Ibovespa recuava de 0,39%, aos 77.621,88 pontos. Já em Wall Street, os índices acionários sobem firme, após o Nasdaq e o S&P 500 terem fechado na segunda-feira nas máximas históricas, na esteira do anúncio do acordo comercial entre Estados Unidos e México. Embora o pacto tenha aliviado as preocupações em torno das questões com o comércio global, investidores seguem de olho no início das negociações com o Canadá, nesta terça-feira, e buscam pistas também de como ficará a situação com a China.

Internamente, o foco segue na disputa presidencial. Nesta tarde, a primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidirá se o candidato pelo PSL, Jair Bolsonaro, se tornará réu pelas acusações de ofensas a minorias. À noite, o deputado federal carioca, que lidera as pesquisas eleitorais sem a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, será entrevistado na bancada do Jornal Nacional.