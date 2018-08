Bovespa cai em linha com realização em Wall Street e cautela eleitoral

A Bovespa inicia os negócios em território negativo nesta manhã de quinta-feira, 30, em linha com o movimento de realização de lucros que prevalece em Wall Street. Internamente, o cenário eleitoral incerto segue inspirando cautela, sendo um terreno fértil para especulações, alertam operadores. Às 10h28, o Ibovespa recuava 0,29%, aos 78.158,37 pontos, pressionado principalmente pelas ações do setor financeiro.

Entre os destaques do Ibovespa, as siderúrgicas avançam beneficiadas pela flexibilização das cotas e importação de aço para o Brasil e outros parceiros comerciais aprovada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. CSN ON subia 2,56%, Usiminas PNA registrava alta de 0,84% e Gerdau PN avançava 0,61%.