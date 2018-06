Bovespa abre em queda afetada por guerra comercial entre EUA e China

A Bovespa iniciou os negócios em queda na manhã desta terça-feira, 19, contaminada pelo sentimento de aversão a ativos de risco no mundo diante da escalada das tensões comerciais entre Estados Unidos e China. Às 10h28, o Ibovespa recuava 0,48%, aos 69.541,31 pontos, na esteira de seus pares.

Na segunda-feira, 18, o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou tarifar mais US$ 400 bilhões em produtos chineses se Pequim continuar retaliando as medidas comerciais de Washington. Em resposta, a China disse que os EUA deram início a uma guerra comercial.

Entre as blue chips, as perdas são lideradas pela Vale, em queda de 3,82% (ON).

O papel é penalizado pela desvalorização do minério de ferro, que caiu 2,98%, para US$ 66,45 a tonelada seca no porto de Qingdao, na China.