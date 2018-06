Boulos: Parente já foi, agora falta o Temer

O pré-candidato à Presidência da República pelo PSOL, Guilherme Boulos, declarou em seu Twitter que está satisfeito com a saída de Pedro Parente da diretoria da Petrobras. Em sua conta no microblog, Boulos escreveu “Pedro parente já vai tarde. A desastrosa política de preços da Petrobras e a privatização branca causaram um estrago que o povo brasileiro está sentindo no bolso. Parente já foi, agora falta o Temer!”

Em um tuíte anterior, o coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) já havia criticado a postura do presidente da estatal. “Para baixar o diesel, governo retira quase R$ 200 milhões de universidades públicas e do SUS Sistema Único de Saúde. A opção é cortar em Saúde e Educação em vez de enfrentar os interesses financeiros que sustentam a política de preços da Petrobras. Retrato das prioridades de Temer e Pedro Parente”, escreveu.