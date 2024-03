Borges Dias: Em março, curva de juros foi influenciada por IPCA e sinalização de BC e Fed

O coordenador-geral de Operações da Dívida Pública, Helano Dias, avaliou que a conjuntura econômica em março foi fortemente afetada pela condução da política monetária nos Estados Unidos, com dados ainda fortes de inflação e redução para os indicadores de empregos que influenciaram a expectativa de cortes de juros a ser anunciada pelo Federal Reserva (Fed).

A ansiedade gerada por um possível adiamento da flexibilização da política monetária nos Estados Unidos contaminou a curva de juros no mercado doméstico. Dias ponderou que a fala de Jerome Powell, presidente do Fed, contribuiu para desfazer em parte essa ansiedade.

No cenário local, o IPCA acima das expectativas do mercado e a sinalização do BC de mudança no ritmo de flexibilização da política monetária também afetaram os juros. “Esses elementos acabaram impactando e contribuindo para a curva de juros elevada”, disse.

PAF

O coordenador-geral de Operações da Dívida Pública reforçou que com exceção dos títulos prefixados, todos os demais componentes da Dívida Pública Federal (DPF) – câmbio, juros e índice de preços – estão dentro das faixas esperadas pelo Plano Anual de Financiamento (PAF) de 2024.

Em fevereiro, os títulos prefixados representaram 23,14% do estoque de títulos – o PAF delimitou uma variação entre 24% e 28% nesta modalidade. Já os papéis remunerados pela Selic devem ter participação de 40% a 44%. Para os papéis corrigidos pela inflação, a participação deve ser de 27% a 31% do estoque. Já os títulos atrelados ao câmbio devem ficar entre 3% e 7%.

Em relação à reserva de liquidez, Borges explicou que o patamar está “bem acima” do nível prudencial de três meses. “Esse nível prudencial foi construído com base na experiência que a gente tem de gestão de dívida desde a década de 90”, afirmou.

Em fevereiro, a reserva de liquidez apresentou aumento, em termos nominais, de 17,22%, passando de R$ 813,24 bilhões, em janeiro, para R$ 885,10 bilhões. O índice de liquidez corresponde a 6,52 meses.