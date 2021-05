Economia Bolsonaro vai a SP para almoço com empresárias e leilão de serviços de saneamento

O presidente Jair Bolsonaro cumpre nesta sexta-feira (30) agenda em São Paulo. Entre os compromissos oficiais, Bolsonaro, acompanhado do ministro da Economia, Paulo Guedes, almoça às 13h20 com cerca de 50 empresárias e executivas da indústria e de serviços e, às 15h, acompanha o leilão de concessão dos serviços de saneamento de 35 municípios do Rio de Janeiro, na sede da B3.

O almoço, organizado pelo Grupo Voto, deve discutir temas como a equiparação salarial entre homens e mulheres e reunir lideranças femininas como Marina Willisch, da General Motors, Cristiane Lacerda, do Carrefour, Dulce Pugliese, da Amil, e Stella Damha, da Damha. Nesta quinta (29), a Câmara de Deputados aprovou a urgência para projeto que visa reduzir a discriminação salarial entre homens e mulheres por meio de multa a empregadores.

Na sequência, o presidente acompanha o leilão dos serviços de saneamento de 35 municípios fluminenses, na B3, bolsa de valores em São Paulo. Apesar de impasse, o leilão está mantido para ocorrer conforme o planejado.

Nessa quinta-feira, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou um decreto que suspenderia o processo, porém o Executivo fluminense reeditou outra medida e manteve o certame.

Segundo o ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, o leilão deve transcorrer normalmente uma vez que “a Alerj não pode decidir sobre o assunto”. “O decreto não vai afetar o apetite dos investidores, porque as propostas já estão depositadas na B3”, destacou ontem. Bolsonaro retorna à Brasília a partir das 17h20.