Bolsonaro sobre demissão de Silva e Luna na Petrobras: ‘coisa de rotina’

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), minimizou nesta terça-feira, 29, a demissão do general Silva e Luna da presidência da Petrobras. De acordo com o chefe do Executivo, trata-se de uma “coisa de rotina, sem problema nenhum”.

Na segunda-feira, o governo federal indicou Adriano Pires para comandar a empresa em meio às críticas de Bolsonaro à política de preços da estatal e ao reajuste dos combustíveis anunciado neste mês.

A declaração do presidente sobre Silva e Luna foi feita a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, antes do embarque para Ponta Porã e após Bolsonaro deixar o Hospital das Forças Armadas, onde passou a noite internado. Ele deu entrada na unidade de saúde depois de sentir um “desconforto”, como resumiu à reportagem o ministro das Comunicações, Fábio Faria.

Um apoiador perguntou ao presidente se ele poderia comentar a troca no comando da Petrobras. “Não”, respondeu, aos risos, em um primeiro momento. Depois, emendou: “coisa de rotina, sem problema nenhum”.