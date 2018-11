Bolsonaro sobre anúncio de investimentos de empresas: ‘É apenas o começo’

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), comemorou nesta sexta-feira, 9, pelo Twitter o anúncio de investimentos de empresas no País, após o resultado eleitoral. Ele considerou que é “apenas o começo”.

“Após as eleições, grandes empresas já anunciaram milhões em investimentos no Brasil nos próximos anos. É só o começo! Comércio com o mundo todo sem viés ideológico + Redução de impostos + Desburocratização = Mais confiança, mais investimentos e mais empregos”, escreveu o presidente eleito.

No tuíte, porém, Bolsonaro não citou quais empresas e o volume de investimento que elas teriam anunciado.

Mais cedo, pela mesma rede social, ele negou que sejam de autoria da equipe de governo propostas para a reforma da Previdência que estabelecem 40 anos de contribuição para a integralidade de benefícios e o aumento para 22% da alíquota de desconto para o INSS.