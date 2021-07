Bolsonaro: se Deus quiser privatização dos Correios vai prosperar

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) demonstrou otimismo em relação à aprovação da privatização dos Correios no Congresso. “Se Deus quiser, elas prosperarão (as privatizações) e o Brasil cada vez mais se tornará um país menos inchado”, disse em discurso na cerimônia de sanção da Lei de Capitalização da Eletrobras.

Admitiu que fez votos equivocados em matérias relativas à economia durante o período no qual exerceu mandato de deputado federal. “Fui, ao longo do tempo, aprendendo a votar nas questões econômicas. Paulo Guedes, você não se aproximaria de mim”, brincou.

Em seu período como parlamentar, Bolsonaro se opôs à reforma da previdência proposta pelo governo Temer e criticou duramente o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso pela venda de companhias estatais na década de 1990. Em declaração intempestiva, chegou a dizer que o tucano deveria ter sido fuzilado pelas medidas.

O discurso econômico liberal entrou na agenda de Bolsonaro às vésperas das eleições presidenciais de 2018, quando antagonizou com o PT. No entanto, em sua fala na solenidade que marcava a aprovação da transferência da Eletrobras para o setor privado, o presidente ainda se mostrou reticente em relação à agenda de venda de ativos. “Eu ainda não fui totalmente convertido ao Paulo Guedes”, disse após descartar a possibilidade de privatização da Caixa Econômica Federal, que, segundo ele, não faz parte nem dos planos do ministro da Economia.

Bolsonaro também comparou, em tom jocoso, o secretário do Tesouro, José Barroso Tostes Neto, ao personagem de desenho animado Tio Patinhas, por adotar critérios rigorosos para liberação de recursos e defender política de austeridade. “Paulo Guedes não dá nada. O Tostes é um verdadeiro Tio Patinhas. Não consegue tirar nada dele”, brincou.