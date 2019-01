Bolsonaro recebe Macri para agenda bilateral nesta quarta-feira

O presidente Jair Bolsonaro recebe, nesta quarta-feira, 16, o presidente da Argentina, Mauricio Macri, para uma sequência de encontros no Palácio do Planalto e no Itamaraty. Macri deve chegar ao Palácio do Planalto às 10h30, horário em que está preparada uma cerimônia com revista às tropas, subida da rampa, hinos nacionais e apresentação de delegações.

Na sequência, às 10h45, Bolsonaro e Macri têm um encontro privado. Depois, às 11h30, haverá uma reunião ampliada com a participação de ministros dos dois países. Os presidentes brasileiro e argentino devem fazer uma declaração à imprensa às 12h30, antes de seguir para almoço no Palácio Itamaraty. Além da visita de Macri, a agenda de Bolsonaro ainda não prevê outros compromissos oficiais.

Conforme o Broadcast publicou nesta terça-feira, 15, a visita de Macri ao Brasil prevê conversas sobre flexibilização nas negociações de acordos bilaterais e maior cooperação na área de defesa entre os dois países, além da negociação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia.

Macri não veio à posse de Bolsonaro. No dia 1º de janeiro, o argentino publicou uma mensagem no Twitter afirmando confiar que os dois países continuarão a trabalhar juntos para a “prosperidade de nossos povos”.