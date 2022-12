Bolsonaro pede autorização para União garantir contratação de crédito pela Sabesp

O presidente da República, Jair Bolsonaro, encaminhou ao Senado Federal um pedido de autorização para que a União dê garantia à contratação de crédito externo de US$ 300 milhões pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O pedido foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 14.

O pedido foi enviado nos últimos dias do governo Bolsonaro e o desembolso vai beneficiar o Estado de São Paulo, principal acionista da Sabesp, que será governado pelo bolsonarista Tarcísio de Freitas a partir do ano que vem.

A operação será feita junto ao chamado Banco dos Brics, comandado por Marcos Troyjo, ex-secretário do ministro da Economia, Paulo Guedes.

De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, os recursos serão destinados para financiar o Programa de Apoio ao Plano de Investimentos SABESP – PAPIS.

“O Programa foi identificado como passível de obtenção de financiamento externo pela Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex), e o Ministério da Economia considerou estarem atendidas as condições para encaminhamento da operação de crédito ao Senado Federal”, afirmou a nota.