Bolsonaro: Fracasso da reforma da Previdência pode gerar catástrofe econômica

Cobrado a se empenhar mais na defesa da reforma da Previdência, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira, 27, em seu perfil no Twitter que negar a existência de problema que, de acordo com ele, pode gerar “uma catástrofe econômica” seria uma “irresponsabilidade com a população brasileira”. Ele disse também que, sem a reforma, o País poderá viver um “caos total”.

“Cidadãos de vários Estados brasileiros passaram sufoco nos últimos anos pela falta de pagamento de suas aposentadorias. Se permanecermos no atual sistema, a tendência é que isso se repita em escala nacional. Caos total. É fato. Por isso que se faz necessária a Nova Previdência”, escreveu.

Segundo Bolsonaro, o fracasso da reforma afetará a todos os cidadãos, principalmente os mais pobres. “Não queremos mentiras agradáveis. Nosso compromisso é com a verdade”, disse.

Nos últimos dias, o Congresso tem dado sinais de que a proposta não será analisada em um cenário fácil. Líderes partidários e parlamentares têm indicado ao governo descontentamento com a articulação política e com trechos da proposta. Nesta quarta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu pela primeira vez que a Câmara e o Senado devem retirar do texto enviado pelo governo as alterações na aposentadoria rural e as mudanças no Benefício de Prestação Continuada (BPC). Esses dois pontos são os mais questionados pelos parlamentares.