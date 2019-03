Bolsonaro está envolvido com reforma, mas sem ‘cacarejar’, diz secretário

O secretário especial de Desestatização e Desinvestimento do Ministério da Economia, Salim Mattar, rebateu nesta quarta-feira, 27, a avaliação de que o presidente Jair Bolsonaro não tem se empenhado na comunicação da reforma da Previdência. “O presidente está absolutamente envolvido com a reforma da Previdência. O presidente está envolvido, mas sem cacarejar demais da conta”, disse Mattar durante o 20º CEO Brasil 2019 Conference, do BTG Pactual, em de São Paulo (SP). “Política não é dois e dois são quatro, tem um timing correto.”

Mattar criticou o processo de concessões de aeroportos feito durante os governos comandados pelo PT no passado. “Olha a Infraero, (o governo) ficar com 49%. Tem coisa mais burra do que isso? Governo petista não entende de mercado”, disse.

O secretário admitiu “que gostaria de vender 100% das empresas públicas, imediatamente”, mas que há dificuldades no processo de saída do governo das estatais. “Tem 500 mil pessoas que trabalham em estatais, um grupo de interesse. Não sei se é exequível (vender todas as estatais)”, afirmou.