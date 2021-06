Bolsonaro encaminha pedido de aval para garantia a empréstimo externo a Salvador

O presidente da República, Jair Bolsonaro, encaminhou ao Senado mensagem para apreciação de pedido de concessão de garantia da União a crédito externo para o Salvador (BA).

A operação será feita entre o município baiano e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) no valor de US$ 125 milhões e financiará a segunda fase do Projeto Salvador Social.