Economia Bolsonaro edita decreto com autorização para nomeação de 625 novos PFs e 625 PRFs

O presidente da República, Jair Bolsonaro, editou dois decretos autorizando a nomeação de 625 novos policiais federais e a mesma quantidade de policiais rodoviários federais. Os decretos foram publicados no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 26.

Bolsonaro chegou a ligar para o Ministro da Justiça e pedir que fossem convocados mil servidores para cada corporação, mas acabou voltando atrás. “Foi o que deu para fazer”, disse a apoiadores depois, referindo-se ao número de 625 para cada força policial.

Originalmente, o Executivo contrataria 500 vagas para cada corporação.

O aceno vem em meio a uma crise do governo com os policiais, após Bolsonaro deixar de lado uma promessa de reestruturação e se comprometer apenas com reajuste de 5% para todo o funcionalismo público, o que não atende às demandas da classe, consideradas integrantes da base eleitoral de Bolsonaro.

PF e PRF têm organizado manifestações em todo o País para pressionar o presidente a entregar a revisão nas carreiras, mas ainda não obtiveram sucesso.