Bolsonaro e ministro Paulo Guedes têm reunião às 14h

O ministro da Economia, Paulo Guedes, irá se reunir com o presidente Jair Bolsonaro às 14 horas desta quarta-feira, 9 no Palácio do Planalto. A atualização na agenda do ministro foi informada no meio da manhã pela assessoria.

Na terça-feira, dia 8, Guedes afirmou quer iria entregar hoje ao presidente o texto da Medida Provisória contra fraudes em benefícios previdenciários e assistenciais. De acordo com o ministro, a expectativa é que a proposta gere uma economia entre R$ 17 bilhões e R$ 20 bilhões por ano.

Às 16 horas, Guedes deve receber o ministro da Cidadania, Osmar Terra, e, mais tarde, tem reunião com o governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado.