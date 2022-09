Bolsonaro diz que projeto da Carteira Verde e Amarela vai ser reapresentado

O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) afirmou que pretende reapresentar ao Congresso Nacional o projeto que cria a chamada “Carteira Verde e Amarela”. A proposta prevê redução dos encargos trabalhistas cobrados ao empregador para, segundo Bolsonaro, fomentar a geração de postos de trabalho.

“Tem uma proposta que foi rejeitada pela Câmara no ano passado. Vai ser reapresentada, chama-se Carteira Verde e Amarela. Para os jovens, até 29 anos de idade, essa carteira te livra de encargos por parte do empregador. Ele vai dar espaço para essa juventude trabalhar”, disse, em sabatina no RedeTV News, da RedeTV, na noite desta quinta-feira, 1º.

A criação da carteira que diminui o pagamento de direitos trabalhistas foi uma promessa de campanha de Bolsonaro quando candidato em 2018, mas que nunca saiu do papel. O governo fez duas tentativas de implementar a medida, mas a proposta foi rejeitada pelo Congresso.