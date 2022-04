Bolsonaro diz que não usa Pix: ‘Tô a fim de fazer’

O presidente Jair Bolsonaro admitiu nesta quinta-feira que não usa o Pix. “Não tenho, tô a fim de fazer um aí. Cai dinheiro na conta da gente de graça? Se pedir, o pessoal bota? Vou fazer meu Pix aí”, disse o presidente, aos risos, em transmissão ao vivo nas redes sociais.

O comentário, no entanto, foi feito logo após o próprio Bolsonaro elogiar o mecanismo de transferência de dinheiro sem cobrança de taxas. “A gente não faz isso para tirar dinheiro do banco. A gente faz para ajudar a população. São 20 bilhões de reais no mínimo que estão nas mãos das pessoas”, declarou na live. A iniciativa do Banco Central costuma ser elogiada por Bolsonaro também em cerimônias oficiais.

Em outubro de 2020, Bolsonaro, parabenizado por apoiadores pelo Pix, disse não saber do que se tratava a ferramenta. “Não tomei conhecimento. Vou conversar essa semana com o Roberto Campos Neto presidente do Banco Central”, disse, na ocasião. À época, o Pix ainda não estava em funcionamento, mas já havia sido anunciado pela autarquia após dois anos de discussão.