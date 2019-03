Bolsonaro critica transparência do BNDES pelo Facebook

O presidente Jair Bolsonaro criticou nesta quinta-feira, 7, pelo Facebook a transparência do BNDES. Ao relembrar que foi promessa de campanha dele a abertura da “caixa-preta” da instituição, o presidente disse que o que está disponível atualmente no site “não atende”.

“Se você não for uma pessoa que entende de economia, eu não entendo, já falei isto aí, você vai ter muita dificuldade”, afirmou.

Segundo o presidente, ele vai ter aulas com membros do Tribunal de Contas da União (TCU) para ter acesso a ferramentas de transparência. Bolsonaro também disse que vai ter reunião sobre o tema com o presidente do BNDES, Joaquim Levy, que assumiu o cargo em janeiro.