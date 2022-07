Bolsonaro: Brasil vai na contramão, temos inflação em baixa e PIB em alta

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta quinta-feira, 28, que o Brasil “vai na contramão” do mundo e deve registrar alta no Produto Interno Bruto (PIB) este ano.

O chefe do Executivo comentou projeção do Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgada na terça, 26, que elevou a estimativa de crescimento da atividade econômica do País para 1,7% em 2023, acima da taxa de 0,8% calculada em abril.

“Brasil vai na contramão. Temos inflação em baixa e PIB em alta. Seremos, segundo projeções, um dos poucos países com PIB positivo no corrente ano”, afirmou em transmissão nas redes sociais.

O presidente voltou a criticar a política de controle de preços na Argentina. “Controlar preços já não deu certo no Brasil lá atrás. Em primeiro momento, muita gente vibra. Dali a dois, três, quatro meses, vai começar a faltar produto, ser vendido no mercado paralelo. Não vai ser na marra que vai consertar a economia”, opinou.