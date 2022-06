Bolsonaro aposta que supermercadistas reduzirão lucro sobre itens da cesta básica

O presidente da República, Jair Bolsonaro, apostou nessa terça-feira que os supermercadistas vão diminuir a margem de lucro sobre produtos da cesta básica. De acordo com o chefe do Executivo, ele conversou neste dia 7 de junho com líderes do setor sobre o assunto.

“O setor de supermercado se mostrou receptivo. Acho que teremos resposta brevemente para produtos da cesta básica, diminuindo margem de lucro. Tenho certeza de que eles vão colaborar nesse sentido”, afirmou o presidente em entrevista ao SBT News. “Conversei com lideranças de supermercados e pedi para eles: o óleo de soja está 13 reais o litro. Não tem cabimento isso aí”, acrescentou.

Assim como o preço dos combustíveis, a inflação dos alimentos é uma preocupação da equipe que assessora o presidente na pré-campanha à reeleição.