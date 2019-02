Bolsonaro anuncia futuro leilão de 12 aeroportos com investimentos de R$ 3,5 bi

O presidente da República, Jair Bolsonaro, usou sua conta no Twitter para divulgar o leilão de 12 aeroportos no Programa da Parcerias e Investimentos (PPI), com estimativa de investimentos na faixa de R$ 3,5 bilhões. Os ativos a serem leiloados foram divididos em três blocos: Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste.

O primeiro inclui os aeroportos de Recife (PE), Maceió (AL), Aracaju (SE), Juazeiro do Norte (CE), João Pessoa e Campina Grande, na Paraíba. Já o segundo é formado pelos terminais de Vitória (ES) e Macaé (RJ), enquanto o terceiro é composto pelos aeroportos de Cuiabá, Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta, todos em Mato Grosso.

“Todos os leilões dos aeroportos citados estão previstos para serem realizados até março deste ano”, escreveu Bolsonaro. Ele afirma que a medida oferecerá “qualidade no serviço específico, empregabilidade e economia”.

Ao final da mensagem, Bolsonaro celebrou o que deverá ser o primeiro leilão de seu governo. “Estes são apenas os primeiros passos dentro desta área”, afirmou.

Os leilões eram, contudo, previstos para ocorrer em 15 de março, na B3 em São Paulo, desde 29 de novembro do ano passado, conforme noticiado pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.