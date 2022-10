Economia Bolsonaro antecipa calendário do Auxílio e conclui repasses antes do 2º turno

O governo de Jair Bolsonaro antecipou o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil para este mês de outubro. Originalmente, os repasses começariam no dia 18 e terminariam no dia 31, conforme o Número de Identificação Social (NIS) do beneficiários. Com a mudança, agora os pagamentos serão feitos a partir do dia 11, terminando em 25 de outubro, cinco dias antes do segundo turno das eleições gerais, marcado para ocorrer no último domingo do mês, dia 30.

A alteração no cronograma está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 3, em instrução normativa do Ministério da Cidadania, que faz a gestão dos programas sociais do governo federal.

As datas para novembro e dezembro não foram modificadas. Em agosto, o governo também antecipou o pagamentos do programa naquele mês.

Até dezembro deste ano, o valor a ser entregue aos beneficiários do Auxílio Brasil será de R$ 600. Em 2023, o programa volta a pagar apenas R$ 400.