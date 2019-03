Bolsas europeias fecham em baixa, com BCE, dado da China e commodities

As bolsas europeias fecharam em queda nesta sexta-feira, 8, em pregão marcado ainda pela avaliação de investidores sobre as medidas do dia anterior do Banco Central Europeu (BCE). Além disso, foi publicado um indicador fraco da balança comercial chinesa, enquanto o recuo das commodities pressionou ações do setor.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,79%, em 370,92 pontos.

O BCE cortou projeções de crescimento e anunciou empréstimos baratos para bancos da zona do euro. Analistas em geral, contudo, mostraram certo ceticismo sobre a possibilidade de as medidas do banco central serem suficientes para reverter o quadro de perda de fôlego econômico. Na agenda de indicadores de hoje, as encomendas à indústria da Alemanha caíram 2,6% em janeiro ante dezembro, o que contrariou previsão de alta de 0,5%.

Na China, as exportações registraram queda de 20,7% em fevereiro, na comparação anual, bem acima da previsão de recuo de 6,0% dos analistas. As importações tiveram baixa de 5,2%, ante expectativa de queda de 2,5%, em mais um sinal negativo para o quadro global.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE-100 fechou em baixa de 0,74%, a 7.104,31 pontos, e na semana recuou 0,03%. O dado fraco de geração de vagas nos EUA em fevereiro também influenciou, na praça londrina. Entre as ações em foco, GVC Holdings caiu 14%, após o executivo-chefe e o chairman da empresa terem vendido a maior parte de suas ações, antes da saída do papel do FTSE-100. Já Admiral Group avançou 2,5%, recuperando-se de perdas da sessão anterior.

Em Frankfurt, o índice DAX teve queda de 0,52%, a 11.457,84 pontos, e na comparação semanal caiu 0,52%. Deutsche Bank caiu 0,95% e Commerzbank, 1,75%, entre os bancos alemães.

Na Bolsa de Paris, o índice CAC-40 registrou baixa de 0,70%, a 5.231,22 pontos, e na comparação semanal teve queda de 0,65%. BNP Paribas caiu 1,93% e a petroleira Total cedeu 1,35%.

Em Milão, o índice FTSE-MIB caiu 1,03%, a 20.484,39 pontos, e na semana cedeu 1,02%. A petroleira ENI recuou 2,04%, enquanto Intesa Sanpaolo perdeu 0,68%.

Na Bolsa de Madri, o índice IBEX-35 recuou 1,30%, a 9.129,30 pontos, e na semana caiu 1,49%. Entre os papéis mais negociados, Santander caiu 2,03% e Banco de Sabadell, 2,63%, enquanto Iberdrola teve queda de 1,15%.

Em Lisboa, o índice PSI-20 teve baixa de 1,12%, a 5.181,05 pontos, e na semana recuou 1,10%.