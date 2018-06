Bolsas europeias fecham em alta com noticiário corporativo, mas Milão destoa

A maioria das bolsas europeias fechou em alta no pregão desta segunda-feira, 4, com um misto de impulsos favoráveis vindo do noticiário corporativo e ainda do alívio das incertezas políticas na Itália e na Espanha. Foi justamente em Milão, contudo, que o mercado acionário destoou dos pares no continente e encerrou no vermelho, à medida que analistas colocaram na balança a revelação de que o Banco Central Europeu (BCE) diminuiu em maio o ritmo de suas compras de bônus soberanos italianos, os BTPs.

O índice pan-europeu Stoxx 600 teve avanço de 0,31%, para os 388,11 pontos.

Na agenda de indicadores, a Eurostat apontou que o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da zona do euro ficou estável de março para abril, mas subiu 2% na comparação anual. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam alta mensal de 0,5% e avanço anual de 2,4%.

Na área de atividade do Reino Unido, o índice de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de construção ficou inalterado em 52,5 de abril para maio, de acordo com o dado da IHS Markit em parceria com a CIPS.

O FTSE 100, da Bolsa de Londres, ganhou hoje 0,51%, aos 7.741,29 pontos. As ações da Vodafone avançaram 1,58% e as do Barclays, 1,31%. Os preços cadentes do petróleo contiveram altas de papéis ligados a commodities, como os da petroleira BP (+0,3%) e da Glencore (+0,41%), mas ampararam ações de aéreas, como International Consolidated Airlines Group (+2,71%) e EasyJet (+3,79%).

Vale destacar o anúncio pelo braço de investimentos do governo do Reino Unido de que venderá uma parte das ações que detém do Royal Bank of Scotland (+0,57%) que corresponde a 7,7% do total de ações do banco.

Em Frankfurt, o DAX 30 ascendeu 0,37%, para os 12.770,75 pontos. Repercutiu nesta praça o anúncio pela Bayer (-0,62%) de pretende concluir a aquisição da multinacional norte-americana Monsanto (+0,24% na New York Stock Exchange, às 13h56) na próxima quinta-feira. O recuo dos preços do petróleo amparou ainda a alta das ações da Lufthansa (+2,13%).

O CAC 40, da Bolsa de Paris, fechou com ganho de 0,14%, aos 5.472,91 pontos. Investidores deste mercado avaliaram diferentes notícias envolvendo o Société Generale (+0,73%). O banco francês informou ter fechado um acordo em que pagará um total de 500 milhões de euros a autoridades nos Estados Unidos e na França por causa de alegações de que manipulou a taxa interbancária de Londres, conhecida como Libor, e intermediou transações envolvendo contrapartes na Líbia.

Além disso, o Financial Times noticiou ontem que o Société Generale e o italiano UniCredit (-0,83%) estariam avaliando uma potencial fusão.

A praça parisiense foi movimentada ainda pelo anúncio da rede hoteleira AccorHotels (-6,95%) de que analisa a compra de uma participação na companhia aérea Air France-KLM (+5,47%).

Em Milão, o FTSE MIB destoou de seus pares e fechou em baixa de 0,45%, aos 22.009,95. Investidores comentavam a divulgação pelo BCE de dados que apontam desaceleração das compras de BTPs italianos pela instituição em maio ante abril. A diminuição do ritmo de aquisições dos bônus ocorreu justamente no mês em que a instabilidade política no país atingiu seu ápice.

A Bolsa de Madri teve avanço de 1,22%, para os 9.750,30 pontos, enquanto a de Lisboa subiu 1,21%, para os 5.584,20 pontos.