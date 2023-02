Bolsas de NY sobem, com papéis de empresas ligadas à tecnologia liderando altas

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quarta-feira, após ganharam força no final do pregão, impulsionadas por papéis de empresas ligadas à tecnologia. Por outro lado, dados de varejo e da indústria dos EUA estancaram os ganhos, já que corroboraram com a visão de que a economia americana está resiliente, impulsionando a perspectiva de que o Federal Reserve (Fed) pode ser mais agressivo e manterá os juros em patamar alto por mais tempo.

O índice Dow Jones encerrou a sessão em alta de 0,11%, a 34.128,05 pontos; o S&P 500 subiu 0,28%, a 4.147,60 pontos; e o Nasdaq avançou 0,92%, a 12.070,59 pontos. Entre as ações de destaque, Apple subiu +1,39%, após a Berkshire Hathaway, do megainvestidor Warren Buffett, ampliar a participação na empresa no quarto trimestre de 2022. Amazon (+1,46%) e Tesla (+2,38%) seguiram o movimento. O setor de comunicação, como Alphabet (+2,39%) e Netflix (+0,41%) também se destacou.

Apesar do ímpeto no fim do dia, as bolsas sofreram em grande parte da sessão, reagindo aos dados de vendas no varejo e o índice de atividade industrial Empire State, que mede as condições da manufatura no Estado de Nova York. Ambos subiram acima do esperado pelos analistas.

“As ações dos EUA suavizaram após uma surpresa de alta com as vendas no varejo, apoiando a ideia de que o Fed pode permanecer muito agressivo no combate à inflação”, analisa Edward Moya da Oanda. Já Jane Foley, chefe de estratégia de câmbio do Rabobank, destaca que, diante dos últimos indicadores, existe um “pull-push” enquanto o mercado tenta encontrar um consenso em sua visão sobre a economia dos EUA.

*Com informações da Dow Jones Newswires