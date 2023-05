Bolsas de NY ficam mistas, com cautela por teto de dívida e IA impulsionando parte das techs

As bolsas de Nova York fecharam sem sinal único nesta terça-feira, 30, em uma sessão com cautela pela negociações sobre o teto da dívida do governo americano. Apesar de progressos no final de semana, o retorno do feriado nos Estados Unidos conta ainda com alguns obstáculos até que finalmente um default seja evitado no país. Enquanto isso, ações de tecnologia seguem impulsionadas pelas perspectivas para inteligência artificial (IA), o que deu fôlego ao Nasdaq.

O Dow Jones fechou em baixa de 0,15%, em 33.042,78 pontos, o S&P 500 ficou estável em 4.205,52 pontos, e o Nasdaq avançou 0,32%, a 13.017,43 pontos.

Para Edward Moya, Wall Street voltou de um longo fim de semana com um pouco de otimismo de que os EUA evitarão um calote potencialmente desastroso. “O Nasdaq está liderando o caminho depois que a Nvidia ingressou no clube das empresas de valor de US$ 1 trilhão depois de anunciar algumas parcerias importantes e delinear vários produtos relacionados à IA”, afirma. A Nvidia teve alta nesta terça de 2,99%.

Os holofotes permanecem em Washington e na votação da tarde do Comitê de Regras da Câmara, que deve abrir caminho para uma decisão n plenário amanhã. O comitê tem uma maioria de 9 a 4 do Partido Republicano, mas até agora apenas dois votos “não” confirmados, o que significa que o risco de precisar de apoio democrata está crescendo para avançar no processo, indica Moya.

O cenário básico para muitos é que a Câmara não jogará desta vez e aprovará a votação. “O Senado provavelmente nos trará mais drama e nos levará até o final. A passagem pode ser adiada até pouco antes da atual data X da secretária do Tesouro, Janet Yellen, em 5 de junho”, afirma Moya.

“Assim que esse acordo de teto da dívida chegar à mesa do presidente Joe Biden, Wall Street poderá voltar a se concentrar em possíveis riscos de rebaixamento, probabilidades de recessão e mais aperto do Federal Reserve (Fed)”, diz o analista. A semana conta com alguns dados importantes para os próximos passos do banco central americano, incluindo a publicação do payroll, na sexta-feira.

Enquanto isso, as ações da Ford subiram para recomendação de compra pelo analista da Jefferies Philippe Houchois. A execução dos negócios está melhorando e Wall Street ainda não alcançou o que é possível, ele avalia. O preço-alvo passou de US$ 13 por ação para US$ 16. Nesta terça, os papéis da empresa subiram 4,14%.