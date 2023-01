Bolsas de NY fecham sessão em alta, mas balanços de Intel e Chevron fream DJ

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta sexta-feira, 27, em meio a uma onda compradora que deixou as ações de tecnologia em destaque. Por outro lado, a reação negativa aos balanços de Intel e Chevron impediu ganhos mais sólidos do Dow Jones, que apresentou particular volatilidade ao longo da sessão.

No ajuste de fechamento, o índice Dow Jones subiu 0,08%, a 33.978,08 pontos; o S&P 500 avançou 0,25%, a 4.070,56 pontos; e o Nasdaq ganhou 0,95%, a 11.621,71 pontos. Na semana, os ganhos foram de 1,81%, 2,47% e 4,32%, respectivamente.

As ações de Intel (-6,41%) e Chevron (-4,44%) lideraram as perdas do Dow Jones, após as duas empresas terem divulgado resultados corporativos. A empresa de tecnologia amargou prejuízo de quase US$ 700 milhões nos três meses encerrados em dezembro, enquanto os números da petroleira frustraram as expectativas do mercado.

Na outra ponta, o mesmo índice foi impulsionado pelo salto de mais de 10% do papel da American Express, que apresentou projeções otimistas para 2023.

Bed Bath & Beyond chegou a cair mais de 3%, após a varejista informar que recebeu notificação de default da dívida dos bancos credores, mas depois se recuperou e encerrou no azul.

Na seara dos indicadores econômicos, o dados de gastos com consumo e renda pessoal nos EUA informados hoje para uma piora na atividade americana em dezembro, na visão da Oxford Economics. No entanto, o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), por sua vez, desacelerou à alta anual de 5,0% no mês passado.

Já a Universidade de Michigan revelou que o índice de sentimento do consumidor americano subiu em janeiro, enquanto as expectativas de inflação em um ano mantiveram trajetória ascendente.

Os números corroboram as apostas no mercado de que o Federal Reserve (Fed) reduzirá o ritmo de aperto na decisão da próxima quarta-feira e subirá juros em 25 pontos-base.