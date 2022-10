Bolsas de NY fecham sem sinal único, de olho em balanços e no PIB

As bolsas de Nova York fecharam sem sinal único nesta quinta-feira, com investidores acompanhando a temporada de balanços nos Estados Unidos. A queda de 24% da Meta, após seu resultado trimestral decepcionar os mercados, pesou sobre os índices acionários. No radar, também esteve a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA no trimestre mais recente e renovados temores de recessão no país.

No fechamento, o Dow Jones subiu 0,61%, a 32.033,28 pontos, o S&P 500 recuou 0,61%, a 3.807,30 pontos, e o Nasdaq caiu 1,63%, a 10.972,67 pontos.

Meta esteve em destaque, com queda de 24,56% após no fim da tarde da quarta-feira seu balanço frustrar a expectativa de investidores. Antes de divulgar seus resultados, Amazon caiu 4,06%. Entre outros papéis importantes das chamadas giant techs, Apple caiu 3,05%, Microsoft cedeu 1,98%, Alphabet recuou 2,85% e Intel, 3,45%.

O Dow Jones, porém, conseguiu registrar ganhos, com a colaboração de dois papéis importantes. Boeing fechou em alta de 4,46%, recuperando boa parte de sua perda forte do pregão anterior, e Caterpillar avançou 7,71%, após balanço que agradou.

Na agenda de indicadores, o PIB dos EUA cresceu 2,6% no terceiro trimestre, um pouco acima do esperado. Mesmo com o resultado melhor, analistas previam perda de fôlego.

O Citi, por exemplo, apontava em relatório para desaceleração generalizada, com contração na economia americana no fim de 2023. Para o TD Securities, a chance de recessão claramente aumentou, diante dos números do relatório do PIB desta quinta-feira.