Economia Bolsas de NY fecham sem sinal único, com recuperação na reta final do pregão

Os mercados acionários de Nova York tiveram quadro negativo nas primeiras horas desta quinta-feira, com um dado acima do esperado da indústria dos Estados Unidos reforçando apostas em altas nos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Mais para o fim do pregão, porém, houve máximas e os índices chegaram ao fim do dia sem sinal único.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,46%, em 31.656,42 pontos, o S&P 500 avançou 0,30%, a 3.966,85 pontos, e o Nasdaq recuou 0,26%, a 11.785,13 pontos.

O Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) informou que o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da indústria dos EUA se manteve em 52,8 em agosto, quando analistas previam queda a 51,8. Após o dado, as bolsas de Nova York ampliaram perdas, enquanto no monitoramento do CME Group aumentava a chance de uma alta de 75 pontos-base nos juros pelo Fed no dia 21 deste mês.

A perspectiva de aperto monetário garantiu tom negativo aos negócios, mas houve espaço para reação no Dow Jones e no S&P 500, que interromperam uma sequência de quatro dias negativos. Entre os setores, serviços de comunicação, saúde, indústria, concessionárias e papéis ligados ao consumo exibiram ganhos. Já energia e tecnologia estiveram entre as baixas.

Entre ações em foco, Okta registrou baixa de 33,70%, após a empresa que vende softwares para empresas publicar balanço com números acima do esperado, mas com previsões fracas para o restante do ano. Outras empresas de computação em nuvem também ficaram sob pressão nesse contexto, com MongoDB em baixa de 25,32% e Veeva Systems, de 13,88%.

Entre outros papéis de peso, Apple subiu 0,47%, Amazon ganhou 0,83% e Meta, 1,49%. Já Microsoft caiu 0,41%, Boeing cedeu 4,11% e, entre as petroleiras, Chevron registrou queda de 1,59% e ExxonMobil, de 1,80%.

*Com informações da Dow Jones Newswires