Economia Bolsas de NY fecham sem sinal único, com perda de fôlego no ‘rali de Natal’

Os mercados acionários de Nova York tiveram abertura em geral positiva, com novo recorde histórico intraday do índice S&P 500. Ao longo desta terça, 28, porém, o quadro misto predominou, com o Nasdaq em queda mais clara e o S&P 500 oscilando, tirando impulso do rali de fim de ano que muitas vezes ocorre nas bolsas locais.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,26%, em 36.398,21 pontos, o S&P 500 recuou 0,10%, a 4.786,35 pontos, e o Nasdaq caiu 0,56%, a 15.781,72 pontos.

A semana é de baixa liquidez nos mercados, na encerramento de 2021. Além disso, o noticiário sobre a pandemia continua a dominar atenções, com certa cautela pelo avanço recente no número de casos, com direito a recorde ontem, mas também sinalizações preliminares por ora positivas sobre a possibilidade de que a variante Ômicron pode ser menos grave que cepas anteriores do vírus. Além disso, governos em geral relutam em adotar medidas mais drásticas para conter o problema, tendo assim menor impacto na atividade.

Nas bolsas americanas, alguns analistas relataram hoje rotação de papéis, com o setor de tecnologia sob pressão. O de serviços de comunicação foi outro setor com desempenho negativo, enquanto indústria, financeiro e papéis ligados ao consumo em geral se saíram bem. Entre alguns papéis importantes, Boeing subiu 1,46% e Walt Disney avançou 1,54%, ajudando o Dow Jones. Já Apple recuou 0,58%, Microsoft caiu 0,35% e Tesla, 0,50%, no setor de tecnologia.