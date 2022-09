Economia Bolsas de NY fecham sem sinal único, com dados e declarações do Fed em foco

Os mercados acionários de Nova York tiveram sessão volátil. Após abertura positiva, o ambiente piorou após dois indicadores dos Estados Unidos que podem reforçar a expectativa de aperto monetário pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano). Alguns dirigentes do BC dos EUA se pronunciaram, e nesse quadro o índice S&P 500 atingiu mínima intraday desde novembro de 2020.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,43%, em 29.134,99 pontos, o S&P 500 recuou 0,21%, a 3.647,29 pontos, e o Nasdaq avançou 0,25%, a 10.829,50 pontos.

Na agenda de indicadores, as vendas de moradias novas cresceram bem acima do esperado em agosto ante julho nos EUA. O índice de confiança do consumidor do Conference Board avançou em setembro, também acima do esperado, e as bolsas americanas reagiram aos dados com piora. Sinais de força da economia podem ser positivos para as bolsas, mas neste caso pesou mais a percepção de que o Fed pode ser mais duro no aperto monetário.

Entre os dirigentes do Fed, James Bullard (St. Louis) defendeu a necessidade de mais altas de juros nas próximas reuniões e disse que é preciso agir enquanto o mercado de trabalho está forte. Já Neel Kashkari (Minneapolis) vê o Fed em “ritmo apropriadamente agressivo” na política monetária para conter a inflação. O presidente da distrital de Chicago, Charles Evans, se mostrou “apreensivo” em relação às altas de juros, mas também defendeu que é prioridade controlar a inflação. Já o presidente do Fed, Jerome Powell, destacou a importância de uma regulação bem pensada, a fim de evitar problemas estruturais de finanças descentralizadas.

Entre os setores do S&P 500, energia registrou ganhos, apoiado pela alta do petróleo. Tecnologia também subiu, mas financeiro, industrial e serviços de comunicação estiveram entre as baixas. Entre algumas ações importantes, Goldman Sachs caiu 1,10%, JPMorgan recuou 0,88% e Citigroup teve queda de 0,93%, entre os bancos. ExxonMobil avançou 2,10% e Chesapeake Energy subiu 0,88%. Apple registrou alta de 0,66%, Amazon recuou 0,64%, Meta perdeu 1,44% e Alphabet caiu 0,68%. O papel da Boeing, por sua vez, subiu 0,13%.