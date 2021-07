Economia Bolsas de NY fecham mistas no dia, mas acumulam ganhos no semestre

As bolsas de Nova York fecharam sem sinal único nesta quarta-feira. De um lado, indicadores divulgados durante o dia sugeriram uma retomada mais robusta da economia dos Estados Unidos, o que também foi ressaltado por dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Por outro, a variante delta do coronavírus segue preocupando, já que houve aumento de pessoas contagiadas pela cepa, assim como novas restrições para tentar conter a variante pelo mundo. Neste cenário, o S&P 500 renovou sua máxima histórica de fechamento nesta quarta, pelo quinto dia seguido.

O índice Dow Jones avançou 0,61%, em 34.502,51 pontos, o S&P 500 subiu 0,13%, a 4.297,50 pontos, e o Nasdaq teve perda de 0,17%, a 14.503,95 pontos. Na comparação mensal, houve queda de 0,08%, e alta 2,22% e 5,49%, respectivamente. Já no semestre, ocorreu avanço de 12,73%, 14,41% e 12,54%, nesta ordem.

A pesquisa da ADP registrou forte criação de vagas no setor privado dos EUA neste mês, com geração de 692 empregos em junho, o que pode ser um sinal de que os gargalos de oferta na mão de obra estão se reduzindo. No entanto, o número deve ser visto com “ceticismo”, já que a pesquisa da ADP recentemente superestimou o desempenho do mercado de trabalho dos EUA em relação aos dados oficiais, alerta a Capital Economics em relatório enviado a clientes. O mercado aguarda agora a publicação na sexta-feira, 2, do payroll do país em junho, que trará maiores sinalizações sobre o quadro da economia.

Em entrevista à Bloomberg TV na noite de terça, o dirigente do Fed Christopher Waller afirmou que o “tapering”, como é conhecido o processo de retirada gradual dos estímulos monetários, deve começar mais cedo do que o esperado nos EUA, por conta de uma recuperação surpreendente da economia americana este ano. Já nesta quarta, o dirigente da distrital de Dallas, Robert Kaplan, apresentou um quadro otimista para a maior economia do planeta, apesar dos riscos relativos à disseminação da variante delta do coronavírus.

Após uma queda maior que a o esperado dos estoques de petróleo nos EUA na última semana, a commodity energética operou em alta nesta quarta, a despeito das preocupações com a variante delta. Com isso, ações do setor, como Chevron (+0,94%), ExxonMobil (+0,75%) e Baker Hughes (+0,82%), foram impulsionadas e registraram algumas das principais altas do dia.

Outro destaque foi Didi Global, que controla no Brasil a 99, e abriu capital nesta quarta em Nova York. Os papéis da companhia chinesa chegaram a subir perto de 20% durante a sessão, mas o movimento diminuiu durante o dia, e as ações fecharam em alta de 1,43%.