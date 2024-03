Economia Bolsas de NY fecham mistas na véspera do CPI dos EUA; Meta e Boeing têm queda forte

As bolsas de Nova York fecharam mistas nesta segunda-feira, 11, em um dia de agenda esvaziada no exterior na véspera da divulgação da inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) nos EUA. As ações de algumas fabricantes de chips semicondutores e de empresas de redes sociais estiveram entre os principais destaques negativos da sessão.

O índice Dow Jones encerrou em alta de 0,12%, aos 38.769,66 pontos, limitado sobretudo pela Boeing (-3,02%), após uma reportagem do The Wall Street Journal informar que a empresa é alvo de investigação criminal nos EUA por conta de um incidente com o avião 737 MAX 9 em janeiro.

Entre os outros índices, o S&P 500 caiu 0,11%, aos 5.117,94 pontos, enquanto o Nasdaq se desvalorizou 0,41%, aos 16.019,27 pontos.

Algumas gigantes produtoras de chips semicondutores tiveram mais um dia de perdas relevantes, em meio à contínua correção após ganhos exorbitantes impulsionados pela euforia com a inteligência artificial. Nvidia baixou 2,00%, acompanhada de Broadcomm (-1,19%).

Já Meta cedeu 4,42%, depois que o ex-presidente dos EUA e provável candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, criticou uma legislação em tramitação na Câmara americana que poderia banir o TikTok no país. Em sessões anteriores, a possibilidade de suspensão da rede social vinha beneficiando as ações de rivais.

Ainda no campo da internet, o Reddit informou nesta segunda-feira que pretende atingir valor de mercado de até US$ 6,4 bilhões em sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações.

O foco de investidores, agora, se volta para a divulgação do CPI dos EUA na terça-feira. Segundo a mediana de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, a expectativa é de que o indicador suba à taxa anual de 3,1% em fevereiro, o que repetiria o resultado mês anterior.

“Com o FOMC em blecaute antes da reunião de política da próxima semana, os dados do CPI serão fundamentais para orientar as expectativas do mercado”, resume o ANZ, em referência ao Comitê Federal de Mercado Aberto.