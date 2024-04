Bolsas de NY fecham mistas, em meio a expectativas por juros elevados e tensões geopolíticas

As bolsas de Nova York fecharam mistas, com viés negativo, em meio à aversão ao risco devido aos conflitos no Oriente Médio, além de sinalizações de juros altos por mais tempo pelo Federal Reserve (Fed), e enquanto investidores observavam a temporada de balanços, que incluiu Netflix após o fechamento do mercado.

O índice Dow Jones subiu 0,06%, aos 37.775,38 pontos; o S&P 500 caiu 0,22%, aos 5.011,12 pontos; e o Nasdaq caiu 0,52%, aos 15.601,50 pontos.

Pela manhã, o balanço da taiwanesa TSMC surpreendeu em lucro e receita, o que impulsionou o setor de semicondutores em Nova York, mas o ímpeto durou pouco e Intel fechou com queda de 1,79% e Micron recuou 3,78%. Pela tarde, investidores acompanharam a notícia de que a Micron vai receber US$ 6,1 bilhões dos EUA por meio da lei CHIPS and Science, para ajudar na construção de fábricas em NY e Idaho.

Hoje, o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, indicou que os juros podem demorar mais tempo para cair do que o imaginado, somente “mais para o fim do ano”. Antes, ele já havia sinalizado que esperava cortes de apenas 25 pontos-base no acumulado do ano. Com isso, o monitoramento do CME Group voltou a indicar maior probabilidade para um único corte de 25 PB neste ano, com 36,3% de chance, e realizado provavelmente na reunião de setembro, com 65,9% de probabilidade de corte. A chance de manutenção na reunião de julho agora é de 58,5%.

Associado a isso, hoje os EUA divulgaram, junto do G7, novas sanções ao Irã, que ameaçou rever sua política nuclear caso Israel continue indicando possíveis ataques a instalações nucleares do país. Mesmo em meio ao viés negativo, o bom desempenho do setor financeiro manteve o índice Dow Jones no azul.

Em destaque, as ações da Trump Media fecharam com 25,72%, em meio à volatilidade acelerada. Mesmo com o ganho, os papéis não se recuperaram dos tombos recentes. A receita da empresa em 2023 foi de US$ 4,1 milhões, com prejuízo líquido de US$ 58,2 milhões. Sua plataforma Truth Social ainda é um player de nicho nas mídias sociais em comparação com sites como Reddit ou Facebook da Meta Platforms, e isso pesou sobre os resultados. No fechamento, os papéis da Netflix recuaram 0,51%, enquanto investidores aguardavam a divulgação do balanço do primeiro trimestre da companhia de streaming.