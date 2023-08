Bolsas de NY fecham mistas, diante de preocupações com economia global

As bolsas de Nova York fecharam mistas nesta terça-feira, 1º, após índices de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industriais das principais economias reforçarem temores de enfraquecimento da atividade global. Além disso, o relatório de empregos Jolts dos Estados Unidos gerou interpretações mistas, ao indicar queda na abertura de vagas, mas em ritmo lento de desaceleração, o que pode renovar expectativa de aperto monetário pelo Federal Reserve (Fed).

No final da tarde em Nova York, o índice Dow Jones fechou em alta de 0,20%, a 35.630,68 pontos; o S&P 500 fechou em queda de 0,27%, a 4.576,73 pontos; e o Nasdaq caiu 0,43%, a 14.283,91 pontos.

Entre as ações de destaque, o salto de 8,85% nas ações da Caterpillar sustentou o Dow Jones no azul durante a maior parte do pregão, depois que a empresa anunciou lucro e receita acima do esperado pelo mercado no segundo trimestre deste ano.

Já a ação da Ford subiu 1,51%, na esteira da retomada da produção do veículo elétrico F-150 Lightning e anúncio de aumento na demanda após cortes de preços. O movimento da montadora contrariou as rivais Tesla (-2,38%) e General Motors (-0,65%), que caíram em meio a notícias de, respectivamente, investigações sobre problemas nas baterias e recall de veículos por problemas nos airbags.

Em geral, os mercados acionários americanos foram pressionados hoje por temores em relação a economia global, seguindo leituras de PMIs apontando fraqueza no setor industrial do Japão, China, Europa e Estados Unidos, colocando em segundo plano os balanços corporativos.

Na maior economia do planeta, investidores também digeriram a queda na abertura de vagas em junho, informada pelo relatório Jolts. Apesar de ser considerado como um “passo na direção certa” e sinalizar a possibilidade de pouso suave nos EUA, o relatório também apontou um ritmo lento de desaceleração do mercado de trabalho, o que, segundo a Oxford Economics, pode justificar mais aperto pelo Fed.

Na visão da Oanda, os dados somados a uma temporada de balanços com resultados mistos pesaram sobre o mercado acionário em Wall Street por “sugerir que a economia americana pode não ser tão resiliente” como antecipado. “Pode haver uma retração significativa se a Apple e a Amazon fornecerem perspectivas desanimadoras”, alertou a consultoria.

Entre empresas que divulgaram nesta terça-feira, a Uber Technologies caiu 5,70%, mesmo entregando “trimestre monstruoso” ao superar as expectativas de corridas, lucratividade e fluxo de caixa, segundo a casa de análises americana Wedbush, em comentário a clientes. As farmacêuticas Pfizer (-1,21%) e Merck (-1,27%) também caíram, embora esta última tenha apresentado resultados melhores do que o esperado no segundo trimestre.