Economia Bolsas de NY fecham mistas, com foco em balanços em meio a silêncio do Fed e pressão de techs

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta segunda-feira, à medida que investidores aproveitam o início do período de silêncio dos dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) para voltar a atenção aos balanços de grandes empresas.

Ao fim do pregão, o índice Dow Jones avançou 0,20%, a 33.875,40 pontos; o S&P 500 subiu 0,09%, a 4.137,04 pontos; e o Nasdaq recuou 0,29%, a 12.037,20 pontos.

A ação da Coca-cola perdeu 0,15%, depois que a gigante de bebidas informou vendas fortes no primeiro trimestre, mas disse esperar uma desaceleração ao longo do ano.

Já Fox Corporation caiu cerca de 3%, no dia em que a Fox News anunciou a saída do apresentador mais popular da emissora, Tucker Carlson.

Entre outros destaques negativos, Tesla baixou perto de 1,5%, após uma carta de investidores exortar o CEO da empresa, Elon Musk, a ampliar o comprometimento com a gestão da fabricante de veículos elétricos. Na semana passada, a companhia revelou ter amargado queda no lucro nos três primeiros meses de 2023.

Para a estrategista Laura Cooper, da BlackRock, a tendência é de que os mercados oscilem de maneira limitada ao longo da semana, até que a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed), em 3 de maio, possa fornecer um direcionamento mais claro.

Na visão de Cooper, o foco deve seguir nos resultados corporativos. “O que estamos procurando saber é sobre o impacto do cenário inflacionário, bem como a desaceleração do crescimento econômico e o impacto que isso tem na redução da demanda do consumidor”, afirmou.

A Capital Economics prevê que as bolsas enfrentarão um quadro mais intenso de volatilidade este ano, diante da desaceleração da economia global. “Se estivermos certos de que o crescimento econômico nas economias desenvolvidas irá decepcionar este ano, duvidamos que a perspectiva otimista dos investidores se sustente”, ressalta.

*Com informações da Dow Jones Newswires