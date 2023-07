Bolsas de NY fecham mistas após Fed subir juros; Dow Jones tem 12ª alta diária seguida

As bolsas de Nova York fecharam mistas nesta quarta-feira, 26, após o Federal Reserve (Fed) confirmar expectativa do mercado, aumentar juros em 25 pontos-base e deixar em aberto o futuro da política monetária. Em destaque, a ação da Boeing saltou quase 9%, na esteira de balanço, e ajudou o Dow Jones a chegar à 12ª alta diária consecutiva.

O índice Dow Jones fechou com avanço de 0,23%, a 35.520,12 pontos; o S&P 500 caiu 0,02%, a 4.566,76 pontos; e o Nasdaq recuou 0,12% a 14.127,28 pontos.

A decisão de política monetária do Fed e a coletiva de imprensa com o presidente do BC americano, Jerome Powell, foram o destaque do dia. “Powell deixou em aberto novas altas, sinalizando a questão da inflação e do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), mas disse que precisa ver o conjunto de fatores”, disse o operador de renda variável da Manchester Investimentos Gabriel Mota. “Se o que acontece é uma diminuição efetiva do CPI ou se esse foi um dado atípico do mercado e que a inflação se manterá resiliente.”

O mercado acionário mostrou uma reação inicial positiva, mas o sentimento pesou conforme o banqueiro central descartou cortes de juros neste ano e frisou que política está restritiva.

“Fed apresenta alta de juros conforme o esperado, mas representa a maior taxa de juros em 22 anos nos Estados Unidos, então vale um destaque: foram 11 votos a 0, a favor da alta de juros, e o mercado já começa a entender o tom que vale daqui para frente, com um espaço para mais altas”, comentou Bruno Perottoni, diretor de tesouraria do Braza Bank.

O Dow Jones recebeu apoio das ações da Boeing, que subiram 8,78% após reportar nesta manhã prejuízo líquido e receita melhores que o esperado. Também em destaque, a Alphabet avançou 5,78% na esteira do seu balanço publicado ontem. Entre as empresas que publicaram resultados hoje, a Coca-Cola e a AT&T ganharam 1,29% e 0,61%, respectivamente, após superarem previsões de lucro. Na outra ponta, Microsoft recuou 3,72% no dia seguinte à divulgação de balanço.

O PacWest Bancorporation subiu 14%, recuperando a parte das perdas que registrou ontem com a notícia de fusão com o Banc of California (+0,62%).