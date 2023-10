Bolsas de NY fecham em queda; Tesla tomba quase 10% e Netflix salta 16%, após balanços

As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta quinta-feira, 19, pressionadas pela escalada dos retornos de Treasuries de vencimento mais longo e pela perspectiva de juros mais altos por mais tempo nos Estados Unidos, em sessão marcada por falas do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). A temporada de balanços também continuava a fazer preço, com destaque para o tombo de quase 10% na Tesla e o salto da Netflix.

O índice Dow Jones recuou 0,75%, aos 33.414,17 pontos, o S&P 500 cedeu 0,85%, aos 4.278,00 pontos e o Nasdaq fechou em queda de 0,96%, aos 13.186,18 pontos.

“Está começando a cair a ficha de Wall Street de que, apesar de os mercados resistirem a aceitar isso, o Fed provavelmente terá de voltar a elevar juros”, escreveu o analista Edward Moya, da Oanda.

Os investidores acompanharam um número abaixo do esperado de pedidos de auxílio-desemprego, em mais uma demonstração de força da economia norte-americana.

O presidente do Fed, Jerome Powell, destacou essa resiliência e a necessidade de desacelerar o crescimento do emprego para que a inflação retorne à meta, ao discursar em evento no início da tarde. A postura do dirigente, no entanto, foi vista como “neutra”, conforme descreveu o Rabobank em relatório.

Entre as ações de destaque, Tesla caiu 9,30% depois que o seu lucro trimestral, publicado na quarta-feira após o fechamento do mercado, decepcionou investidores. Netflix, por sua vez, avançou 16,05% com a ampliação da sua base de assinantes, reajuste nos planos de assinatura e lucro maior que o esperado.

Morgan Stanley cedeu 2,62%, depois de informar queda no lucro. A Capital Economics disse duvidar que as ações de grandes bancos vão se sair muito melhores nos próximos meses, apesar de considerar que o setor reportou resultados fortes neste trimestre de maneira geral.