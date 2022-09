Economia Bolsas de NY fecham em queda de mais de 1%, com avaliações sobre decisão do Fed

As bolsas de Nova York fecharam em território negativo, nesta quarta-feira, 21. Investidores monitoraram a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), que veio acompanhada de projeções atualizadas, e também a entrevista coletiva do presidente da instituição, Jerome Powell.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 1,70%, a 30.183,71 pontos, o S&P 500 caiu 1,71%, a 3.789,90 pontos, e o Nasdaq recuou 1,79%, a 11.220,19 pontos.

A abertura e as primeiras horas de negócio foram positivas nas bolsas, mas sem muito impulso. Ao mesmo tempo, era monitorada também a postura da Rússia, que anunciou a mobilização de mais militares e caminhava para potencialmente anexar algumas regiões da Ucrânia.

O presidente Joe Biden discursou na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas e fez duras críticas a Moscou.

À tarde, o Fed confirmou a expectativa e elevou os juros em 75 pontos-base. Em suas projeções, ele elevou a previsão para a inflação e cortou a de crescimento econômico dos EUA. O presidente do Fed, Jerome Powell, enfatizou que é necessário manter o aperto monetário, a fim de garantir que a inflação retorne à meta.

A reação nas bolsas americanas aos anúncios do Fed foi de volatilidade. Chegou a haver ganho de impulso e índices acionários em alta, mas o quadro negativo foi se cristalizando, com várias mínimas na hora final de negócios.

Entre os setores, serviços de comunicação e financeiro estiveram entre as maiores baixas. Entre algumas ações de peso, Meta caiu 2,72%, Apple recuou 2,03% e Amazon, 2,99%. A ação da Boeing fechou em baixa de 1,82% e, entre as petroleiras, Chevron recuou 0,81% e ExxonMobil, 1,61%, em dia de perdas para a commodity.