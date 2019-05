Bolsas de NY fecham em queda com incertezas sobre negociações EUA-China

Os mercados acionários de Nova York fecharam em baixas moderadas nesta terça-feira, 7, na esteira das incertezas sobre as negociações comerciais entre Estados Unidos e China, após o presidente americano, Donald Trump, ter anunciado no Twitter que aumentará de 10% para 25% as tarifas sobre produtos chineses na próxima sexta-feira.

Em Wall Street, o índice Dow Jones fechou em queda de 1,79%, em 25.965,09 pontos, enquanto o S&P 500 recuou 1,65%, em 2.884,05 pontos. O índice eletrônico Nasdaq, por sua vez, perdeu 1,96%, em 7.963,76 pontos. As quedas foram aprofundadas à tarde, após o Dow Jones perder o suporte técnico da média móvel de 50 dias (26.081,14 pontos), desencadeando novas mínimas dos principais índices acionários americanos.

Apesar da notícia de que as conversas entre as duas maiores economias do mundo continuarão nesta semana, em Washington, na segunda-feira, após o fechamento dos mercados, o representante comercial americano, Robert Lighthizer, confirmou que os EUA pretendem aumentar as tarifas contra a China nesta sexta-feira. O secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, no entanto, disse que o país poderia reconsiderar a imposição de tarifas mais altas caso as negociações voltassem aos trilhos, ampliando as incertezas sobre o assunto.

“Acredito que essa história toda é um grande engodo da administração. Eles estão preparando o mercado para o pior cenário, mas um acordo comercial provavelmente vai acontecer”, disse Peter Cardillo, economista-chefe de mercado da Spartan Capital Securities. “Acho que vamos conseguir algum tipo de anúncio positivo na sexta-feira”, completou.

Neste pregão, o setor com a pior performance do dia foi o de tecnologia, cujo subíndice do S&P 500 recuou 2,12%, aos 1.343,21 pontos. Todas as giant techs sofreram perdas importantes, com a Apple (-2,70%) liderando as quedas, seguida pelo Facebook (-2,12%) e Microsoft (-2,05%). Na sequência, o setor industrial recuou 2,04%, com a Boeing perdendo 3,87%, a General Electric caindo 3,07% e a Caterpillar recuando 2,26%.