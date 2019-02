Bolsas de NY fecham em queda, com correção após altas recentes e balanços

As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta quarta-feira, 6, interrompendo uma sequência de cinco dias de ganhos para o S&P 500, após no pregão anterior os índices acionários terem fechado nos maiores patamares desde 3 de dezembro. Balanços corporativos continuaram a influenciar os negócios, como o da General Motors, que levou a ação da montadora a avançar.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,08%, em 25.390,30 pontos, o Nasdaq recuou 0,36%, a 7.375,28 pontos, e o S&P 500 teve queda de 0,22%, a 2.731,61 pontos.

Mais cedo nesta semana, as bolsas mostraram maior força, apoiadas por balanços acima do esperado que ajudaram a reduzir os temores de uma rápida desaceleração econômica nos EUA. Hoje, a GM divulgou resultado que agradou ao mercado e a ação subiu 1,55%. Snap, por sua vez, publicou resultados após o fechamento de terça-feira, com prejuízo no quarto trimestre do ano passado, mas números melhores do que o previsto pelos analistas, o que levou o papel a avançar 22,02%.

Companhias de semicondutores também se destacaram, com Skyworks em alta de 11% após anunciar a recompra de US$ 2 bilhões em ações. No setor de moda, Capri Holdings, anteriormente conhecida como Michael Kors Holdings, avançou 11%, após elevar sua previsão de receita.

Por outro lado, ações do setor de serviços de comunicações mostraram em geral fraqueza. Papéis de empresas do setor de jogos eletrônicos tiveram os piores desempenho do S&P, com Electronic Arts e Take-Two ambas com baixa de mais de 13%, após divulgarem projeções que desagradaram, enquanto a concorrente Activision Blizzard recuou 10%. (Com informações da Dow Jones Newswires)