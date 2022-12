Economia Bolsas de NY fecham em queda, com China e cautela com perspectivas para 2023

Os mercados acionários de nova York fecharam em queda, depois de uma sessão marcada pela volatilidade, com investidores exibindo cautela na hora de operar. Em meio à agenda esvaziada e à pouca liquidez nos negócios, os mercados ajustam as perspectivas para o ano que vem, ao mesmo tempo em que mantêm os olhos na reabertura da China.

o Dow Jones cedeu 1,10%, a 32.875,71 pontos, o S&P 500 teve baixa de 1,20%, a 3.783,22 pontos, e o Nasdaq perdeu 1,35%, a 10.213,29.

Para o economista da Oanda Craig Erlam, estamos vendo um comércio instável nos mercados financeiros, já que os investidores continuam as festividades no ano novo. “E certamente há uma forte sensação de comércio de férias nos mercados hoje, com fluxo de notícias leve combinado com menor liquidez, criando movimentos instáveis, mas insignificantes. Parece que agora estamos apenas entrando em 2023″, destaca.

Para o ano que vem, ele acredita que os principais temas de negociação continuarão a dominar no início de janeiro, principalmente até que ponto os bancos centrais estão dispostos a aumentar as taxas de juros para mostrar sua determinação em levar a inflação de volta à meta. A probabilidade de que o Federal Reserve (Fed) eleve os juros em 25 pontos-base (pb), à faixa de 4,50% a 4,75%, cresceu, de acordo com análise realizada pelo CME Group. Há pouco, a ferramenta do CME Group mostrava 66,9% de chance de juros entre 4,50% e 4,75%, contra 33,1% de probabilidade para taxa de 4,75% a 5,0%. Ontem, os porcentuais eram de 59,7% e 40,3%, respectivamente.

Também em foco está a reabertura da China. O país asiático anunciou hoje que deixará de fazer testes para detectar covid-19 em produtos alimentícios importados a partir de 8 de janeiro, em mais um passo para desmantelar sua política de covid zero.”A maneira como a China se abriu foi bastante surpreendente. Acho que é por isso que os mercados estão indo para frente e para trás”, disse Altaf Kassam, chefe de estratégia de investimento e pesquisa para Europa, Oriente Médio e África da State Street Global. Ele acrescentou que os investidores ainda estão avaliando os efeitos do aperto da política monetária em todo o mundo, que continua a pesar sobre o sentimento. “Os efeitos disso agora estão começando a ser sentidos”, disse Kassam.

Entre ações de destaque, estão a de tentativa de recuperação da Tesla (+3,31%), e da empresa Southwest Airlines (-5,16%), que cancelou milhares de voos novamente, após a forte tempestade de inverno que destruiu os planos de viagens de Natal nos Estados Unidos.

*Com informações da Dow Jones Newswires