Bolsas de NY fecham em queda após tombo de PacWest e Western Alliance renovar pressão em bancos

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta quinta-feira, 4, à medida que especulações sobre o futuro de PacWest, Western Alliance e First Horizon renovaram os temores relativos à saúde de bancos regionais nos Estados Unidos.

No fechamento, o índice Dow Jones caiu 0,86%, a 33.127,74 pontos; o S&P 500 cedeu 0,72%, a 4.061,22 pontos; e o Nasdaq recuou 0,49%, a 11.966,40 pontos.

O subíndice do S&P 500 para instituições regionais se desvalorizou 4,93%, em meio ao tombo de PacWest (-50,62%), Western Alliance (-38,55%) e First Horizon (-33,55%). Na esteira, os grandes nomes do setor também recuaram: JPMorgan baixou 1,37%, Morgan Stanley perdeu cerca de 2,5% e Wells Fargo marcou baixa de mais de 4%.

A cautela nas mesas de operações já vinha pronunciada desde o desfecho do estresse com o First Republic Bank, vendido ao JPMorgan no início da semana. No entanto, a pressão se intensificou na quarta-feira após o fechamento dos mercados, quando reportagem da Bloomberg informou que o PacWest avalia uma série de opções estratégicas, entre elas uma possível venda.

Nesta quinta, o Financial Times revelou que o Western Alliance também descarta ser vendido, mas o banco negou veementemente a informação. Já o First Horizon, com sede no Tennessee, anunciou desistência de uma planejada fusão com o canadense Toronto-Dominion Bank (TD Bank), em um negócio que estava estimado em US$ 13,4 bilhões.

As tensões ampliaram expectativa no mercado por corte de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) já a partir de julho, no dia seguinte à decisão de aumentar a taxa básica em 25 pontos-base, para o intervalo entre 5,00% e 5,25%.