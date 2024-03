Bolsas de NY fecham em queda após inflação acima do esperado; Nvidia e Tesla caem

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta quinta-feira, 14, após dados de inflação acima do esperado nos Estados Unidos. Os índices do mercado acionário chegaram a mostrar inicialmente resistência ao indicador, que mostrou que a inflação aos produtores norte-americanos subiu bem acima do esperado, mas a aversão ao risco acabou prevalecendo, o que elevou os retornos dos títulos da dívida dos EUA.

Os sinais de persistência das pressões de preços reforçaram, na visão de analistas, a narrativa do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de agir com cautela em relação ao início do ciclo de alívio da taxas de juros. A Nvidia e Tesla esticaram queda na sessão desta quinta, mas outras ações do bloco das “7 Magníficas” subiram.

O índice Dow Jones encerrou a sessão em baixa de 0,35%, a 38.905,66 pontos; o S&P 500 caiu 0,29%, aos 5.150,48 pontos; e o Nasdaq perdeu 0,30%, aos 16.128,53 pontos.

Nos EUA, o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) mensal subiu 0,6% em fevereiro, superando previsão de alta de 0,3%, enquanto o núcleo do índice avançou 0,3%, também acima da expectativa. Na comparação anual de fevereiro, o PPI teve alta de 1,6% e seu núcleo, de 2%, ambos acima do previsto.

Já as vendas no varejo norte-americano tiveram aumento mensal de 0,6% em fevereiro, um pouco menor do que o esperado, enquanto o número de pedidos de auxílio-desemprego ficou abaixo da expectativa.

A Nvidia e Tesla recuaram 3,24% e 4,14%, respectivamente. Os desempenhos entre as outras ações do bloco das “Sete Magníficas” foi, na maioria, positivo. A Apple e a Microsoft subiram 1,09% e 2,44%. A Alphabet ganhou 2,37% e a Amazon, 1,24% nesta quinta-feira. A Meta cedeu 0,75%.

Entre as componentes do Dow Jones, a Honeywell cedeu 2,05%.

A IBM foi outra draga importante do Dow Jones e recuou 1,82%, a US$ 193,13. A Bofa Securities elevou o preço-alvo da IBM de US$ 200 para US$ 220, com recomendação de compra, segundo relatório. Após conversa com o CEO, Arvind Krishna, a corretora americana citou que a otimização do portfólio continua sendo um foco principal da empresa, com cerca de 75% da companhia agora atuando em Software e Consultoria. Os fluxos de caixa acumulados de mais de US$ 19 bilhões, após pagamento de dividendos, permitem um foco contínuo em fusões e aquisições, escreveram.

O JPMorgan recuou 1,78%. O Fed e o Escritório do Controlador da Moeda (OCC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos anunciaram nesta quinta a aplicação de multas no total de US$ 348,2 milhões contra o JPMorgan Chase por tratamento inadequado em monitoramento da má conduta de mercado nas negociações financeiras da própria instituição e de clientes.

*Com informações da Dow Jones Newswires